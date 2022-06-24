وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن إحالة كل ملاحق منحة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي.

طرابلس 24 يونيو 2022م ( وال ) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ، مساء الخميس، إحالة كل ملاحق منحة الزوجة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” إنها أحالت الخميس أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل منحة الزوجة والأولاد عبر ملحقين يتضمن “الملحق الأول منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020″، و الملحق الثاني ” منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021″ والثالث “الملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022”.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

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