غوتيريش يرشح الدبلوماسي الجزائري “صبري بوقادوم ” لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا ، وينتظر من مجلس الامن أن يحسم قراره اليوم .

نيويورك 24 يونيو 2022م ( وال ) – رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، وزير الخارجية الجزائري السابق” صبري بوقادوم ” لتولي رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

و كشفت وثيقة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن غوتيريش أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيحه بوقادوم للبعثة الأممية والذي ينتظر تأكيدهم وموافقتهم على القرار في أجل أقصاه اليوم الجمعة،.

ومنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرا منذ استقالة يان كوبيش، في نوفمبر الماضي، فيما تستعد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لترك منصبها في 30 يونيو الجاري.

وجاء طرح اسم الدبلوماسي الجزائري بعد التحرك المكثف مع الأمم المتحدة للدفع نحو اختيار مرشح أفريقي لمنصب البعثة الأممية.

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