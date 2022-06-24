وزارة لاقتصاد والتجارة تحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم " وتمنع استخدامها.

طرابلس 24 يونيو 2022 م ( وال ) – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” قرارا يقضي بموجبه حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» والتي تحمل الرمز «9021ـ 29ـ28» في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم «258» لسنة 2021، حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» من أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات، بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات..

وشددت المادة القرار على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

….( وال ) …..