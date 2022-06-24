وفد من الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان الغربية ينقل لرئيس الاركان العامة للجيش الليبي مطالب الليبيين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب .

طرابلس 24 يونيو 2022 (وال)- اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الخميس، مع وفد من الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا – فرع المنطقة الغربية .

وأثنى الوفد خلال الاجتماع على مايقوم به رئيس الأركان العامة من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، وكذلك لوقوفه ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية ، وتأكيدهم على مطالب الليبيين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب .

وأكّد رئيس الأركان العامة لاعضاء الوفد على دور المؤسسة العسكرية، التي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء وستكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها .