مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسلم أطنان من مواد الإغاثة لافغانستان بعد الزلزال المميت الذي ضربها.

جنيف 24 يونيو 2022 (وال) – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم أطنان من مواد الإغاثة وإرسال الموظفين والخبراء لدعم جهود الاستجابة في الأجزاء الجنوبية الشرقية في أفغانستان بعد الزلزال المميت الذي ضربها يوم الأربعاء .

وقالت المتحدثة باسم الموضية شابيا مانتو أن الزلزال أدى إلى انهيارات في المنازل الطينية والتي نتج عنها مقتل ٨٠٠ شخص وإصابة ١٤٥٥ شخص معظمهم بإصابات خطيرة، وكانت ولاية باكتيكا هي الأكثر تضررا من هذا الحادث، مشيرة إلى أن المفوضية أنشأت ثلاثة مراكز إمداد في مناطق جيان وبرمال وسيبيرا ، لنقل الدعم الإنساني القادم من كابول بسرعة إلى المجتمعات المتضررة من الزلزال .

من جانبه ، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير : إن المنظمة سلمت ١٠ أطنان من الامدادات الطبية تكفي لاجراء ٥٤٠٠ عملية جراحية وعلاج طبي يكفي ٣٦ الف شخص لمدة ٣ اشهر ، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بنشر الفرق الطبية والمراكز المتنقلة لرصد الامراض وتجنب تفشي الأمراض خاصة الكوليرا .

وقال ممثل منظمة اليونيسيف في أفغانستان محمد ايويا : إن الزلزال تسبب في مقتل مئات الاشخاص بينهم ١٢١طفلا ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا