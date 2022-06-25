افراز قيادة جديدة للجامعة العامة للتكوين والتشغيل المهني بتونس .

تونس 24 يونيو 2022 م (وال) ــــ اعلن قسم العلاقات العربية والدوليو بمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل ان المؤتمر الرابع عشر الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل المنعقد مساء هذا اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري برئاسة هادية العرفاوي الامنية العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات الدولية قد افرزلمكتبه التنفيذي التشكيلة التالية :

رضا السليني الكاتب العام

مفدي الوسلاتي

حاتم العبادي

مرون المناعي

لطيفة العفيف الجد

لسعد بوبكر

العربي بن قريد

ملاك العرباوي

– مبروك بن نصر

اما هيأة المراقبة المالية فقد تكونت من :

سفيان الوردي مقررا

هشام الجماعي

سناء الدغاري

…(وال)…