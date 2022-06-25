البحث الجنائي زليتن يعلن القبض على 35 مطلوباً.

زليتن 24 يونيو 2022م (وال) ألقى قسم البحث الجنائي زليتن القبض على 35 مطلوباً على ذمة محاضر مفتوحة وشكاوى لدى مراكز الشرطة بالمدينة.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك” إن دوريات قسم البحث الجنائي زليتن قامت خلال اليومين الماضيين بإنشاء استيقافات ليلية فُجائية بعدة مناطق داخل اختصاص المديرية، وذلك بناء على تعليمات مدير أمن زليتن بتسيير الدوريات الأمنية بالمدينة للمحافظة على الأمن وضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة.

وأضافت أنه تم من خلال الدوريات إلقاء القبض على أكثر من 35 شخصاً مطلوباً على ذمة محاضر مفتوحة وشكاوى لدى مراكز الشرطة بمديرية أمن زليتن، بالإضافة إلى إزالة الزجاج المعتم وضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المقبوض عليهم.