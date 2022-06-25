الدبيبة يرحب بالبيان الخماسي.. ويقول إنه ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية.

طرابلس 25 يونيو 2022 م ( وال) – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” بالبيان المشترك لدول ( فرنسا ألمانيا – إيطاليا –بريطانيا – أمريكا ) ، قائلا إنه ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية.

وأبدى ” الدبيبة ” ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية.

وجدد ” الدبيبة” الالتزام بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي ، وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك.

(وال)