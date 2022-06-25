باشاغا يرحب بالبيان الخماسي الأوروبي – الأمريكي ،وبالدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

طرابلس 25 يونيو 2022 م ( وال) – رحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” بالبيان المشترك ( الفرنسي – الألماني – الإيطالي – البريطاني – الأمريكي ) ، وخاصة الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وقال ” باشاغا ” في تغريدة في حسابه الشخصي بتويتر ( بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال .

(وال)