ليبيا نيوز

باشاغا يرحب بالبيان الخماسي الأوروبي – الأمريكي ،وبالدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 يونيو 2022 م ( وال) – رحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” بالبيان المشترك ( الفرنسي – الألماني – الإيطالي – البريطاني – الأمريكي ) ، وخاصة الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وقال ” باشاغا ” في تغريدة في حسابه الشخصي بتويتر ( بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال .

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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