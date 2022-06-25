ليبيا نيوز

الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لمشروع المصالحة لبناء الاستقرار في ليبيا .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أديس ابابا 25 يونيو 2022 م (وال) ــــ جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ” موسى فكي محمد ” دعم الاتحاد الإفريقي لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي بالبلاد في أقرب وقت .

وأفادت مصادر في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية ان  رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “فكي ” ناقش في اتصال هاتفي أمس الجمعة  مع وزيرة الخارجية الليبية ” نجلاء المنقوش ” آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية .

من جانبها  شددت نجلاء المنقوش، خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في ملف المصالحة الوطنية والذى سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار .

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وكالة الأنباء الليبية

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