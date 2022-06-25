الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لمشروع المصالحة لبناء الاستقرار في ليبيا .

أديس ابابا 25 يونيو 2022 م (وال) ــــ جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ” موسى فكي محمد ” دعم الاتحاد الإفريقي لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي بالبلاد في أقرب وقت .

وأفادت مصادر في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية ان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “فكي ” ناقش في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع وزيرة الخارجية الليبية ” نجلاء المنقوش ” آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية .

من جانبها شددت نجلاء المنقوش، خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في ملف المصالحة الوطنية والذى سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار .

…(وال)…