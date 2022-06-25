أمير قطر يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة 25 يونيو 2022 م ( وال ) – وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال الديوان الأميري القطري إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة أمير قطر ستتضمن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد غادر عصر الجمعة مدينة كيغالي عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26.

وتأتي زيارة أمير قطر للقاهرة، وهي الأولى منذ العام 2015، فيما تشهد المنطقة نشاطا دبلوماسيا كبيرا خصوصا قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف تموز/يوليو المقبل.

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