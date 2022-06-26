الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولي من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة .

مصراتة 25 يونيو 2022 م (وال) – شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة وإعطاءهم الدور الأكبر في تشغيلها واستثمارها، وأن يقتصر دور القطاع العام في إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة التي تساهم في ازدهار المناطق الحرة المحلية.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمت صباح اليوم السبت بمناسبة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة بحضور عدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورؤساء بعض المؤسسات والهيئات، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ، وعدد من سفراء الدول ، والمهتمين بالنشاط الاقتصادي .

وأشاد رئيس مجلس إدارة منطقة مصراتة الحرة بالجهود المبذولة التي تؤكد الاستعداد للبدء الفعلي في تشغيل المنطقة الحرة بعد تعثر أستمر لسنوات.

بدوره أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، على دور الوزارة في دعم هذه المنطقة من خلال ربطها بالجنوب لتصل إلى دولة النيجر، وأن الوزارة تعمل علي ربط المناطق الحرة الاخري بأفريقيا معتبرًا الانتهاء من أعمال البنية التحتية خطوة مهمة لتفعيل المنطقة.

وقُدمت خلال الاحتفالية، عروض ضوئية توضح خطة المنطقة الحرة مصراتة وأهم أهدافها، وهو الربط مع دول في أفريقيا ليكون ميناء مصراتة واجهة بحرية لها.

وبعد ذلك قام رئيس الحكومة رفقة المشاركين في الاحتفالية بقص شريط الافتتاح والقيام بجولة ميدانية للتعرف على مكونات المنطقة الحرة، والاستماع إلى الشروح الوافية حول الأعمال المنجزة والخطة المستقبلية لتطويرها.

(وال)