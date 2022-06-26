الكوني يؤكد لعمداء الجنوب على ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، أسوة بباقي مناطق ليبيا.

طرابلس 25 يونيو 2022 م (وال) – أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” على ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجماعي، لتذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات بالجنوب الليبي .

وشدد ” الكوني ” خلال لقائه بطرابلس صباح اليوم السبت – بعدد من عمداء بلديات ورؤساء اللجان التسييرية بالجنوب الليبي بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف” رمضان أبوجناح”- على ضرورة حصول كافة مناطق الجنوب على الخدمات، أسوة بباقي مناطق ليبيا، .

وحث النائب بالرئاسي ” موسى الكوني ” عمداء البلديات، على العمل الجاد والفاعل لضمان أمن الجنوب، باعتبار قوته تكمن في وحدة مكوناته.

بدورهم أكد الحضور على ضرورة استمرار اللقاءات، ومضاعفة التنسيق والعمل الجماعي، الذي من شأنه توفير احتياجات مناطق الجنوب، بالشكل الذي تستحقه..

(وال)