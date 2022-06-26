ستولتنبرغ : قمة الناتو في مدريد ستكون تاريخية.

بروكسل 25 يونيو 2022 (وال)- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” ينس ستولتنبرغ ” أن قمة الحلف التي ستعقد في مدريد يومي 28 و 30 يونيو ستكون تاريخية.

وقال “ستولتنبرغ” في مقابلة مع صحيفة “الباييس” الاسبانية إن “قمة مدريد حاسمة بالنسبة لحلف الناتو.. ستكون قمة تاريخية لأسباب عديدة.. ستكون تاريخية، أولا، لأن اجتماع 30 من الحلفاء سيعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .. ثانيا، سيكون تاريخيا لأننا سنتخذ العديد من القرارات المهمة.. سنتفق على أكبر تحول في دفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة “.

وبالإضافة إلى مناقشة الوضع المتأزم في أوكرانيا ، تخطط القمة للتطرق إلى موضوع الإرهاب وعدم الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأضاف ستولتنبرغ “سنعزز جهود التعاون مع دول الجنوب ، ونتفق على حزمة مساعدات جديدة لموريتانيا للمساعدة في محاربة الإرهاب والسيطرة على حدودها وتعزيز دفاعها وأمنها”.

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