المغرب : مقتل 23 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الإسباني.

مدريد 26 يونيو 2022 (وال) – أعلن المغرب مقتل 23 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني بشمال إفريقيا يوم الجمعة بعد مناوشات عنيفة استمرت ساعتين بين مهاجرين وقوات حرس الحدود وأدت أيضا إلى إصابة العشرات.

وذكرت السلطات المغربية والإسبانية إن اقتحام نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا يحيط بالجيب أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن حيث تمكن أكثر من 100 مهاجر من العبور من المغرب إلى مليلية. حسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نحو 140 من أفراد قوات الأمن المغربية أصيبوا، منهم خمسة بإصابات خطيرة، لكن ذلك لم يسفر عن مقتل أحد من أفراد الأمن.

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