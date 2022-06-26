مليون وأربعمائة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون (1460746) طالب وطالبة لصفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي يبدأون اليوم الامتحانات النهائية .

طرابلس 26 يونيو 2022 (وال)- بدأت اليوم الأحد، الامتحانات النهائية لصفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى اِختبارات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي بمُشاركة مليون وأربعمائة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون (1460746) طالب وطالبة في انحاء ليبيا .

ووفق إحصائية المركز الوطني للامتحانات، فقد بلغ عدد طلاب صفوف النقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من التعليم الأساسي إضافة إلى الأول والثاني ثانوي، الذين تقدّموا لإجراء الامتحانات 958731 طالب وطالبة، فيما تقدّم 278049 طالب وطالبة في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي لإجراء اِختبارات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي

و دعا وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” التلاميذ والطلاب المُتقدّمين لإجراء الامتحانات إلى المُذاكرة، ومطالعة الأسئلة جيّداً والتّمهُّل قبل الخوض في الإجابة، داعياً إلى عدم الخوف أو القلق، مؤكداً أن الأسئلة الامتحانية تراعي مستويات الطلاب المُختلفة.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري اِنتهى العام الدراسي لـ 714745 تلميذ وتلميذة، يدرسون في الصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي .

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