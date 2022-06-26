الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية يحذر من تفاقم أزمة الكهرباء في حالة استمرار وقف انتاج وتصدير النفط.

طرابلس 26 يونيو 2022 م (وال) – أرجع الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ” محمد حمودة ” تفاقم أزمة شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة إلى وقف انتاج وتصدير النفط، محذرا من تفاقم الأزمة وتضاعفها في حالة استمرار هذا الاقفال.

وقال ” محمد حمودة ” في منشور على صفحته الشخصية بشبكة التواصل (فيسبوك) إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف انتاج وتصدير النفط، ترتب عليه فقدان قرابة (1000) ميجا من انتاج الشبكة العامة، محذرا من استمرار هذا الاقفال من المتوقع أن يؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين.

وقال ” حمودة ” إن الحكومة تؤكد بأنها لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة امدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة ، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الانتاج والتصدير.

وأختتم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية منشوره بتجديد مطالبة الحكومة مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية، معتبرا أن اقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين.

(وال)