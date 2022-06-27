عمال الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطاري سبها وبنينا يواصلون الاعتصام ، وفي مطار مصراتة يعلقون اعتصامهم .

سبها 26 يونيو 2022 م (وال) ـــــ بدأ العاملون التابعون للشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطاري سبها وبنينا اليوم الأحد اعتصامهم الاحتجاجي على عدم حصولهم على مرتباتهم المتأخرة لأكثر من 25 شهرا ، وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بشركات الخدمات الارضية مثل اهتمامها بشركات الطيران .

أما في مطار مصراتة فقد علق عاملو شركة الخدمات الارضية فيه اعتصامهم المشابه لاعتصام مطاري سبها وبنينا ، وذلك استجابة لرجاء ممثلين عن المجلس البلدي مصراتة وإدارة المطار وإدارة الشركة الليبية للخدمات الأر ضية ، وجهات مسؤولة أخرى بعد اجتماع طلبوا فيه من المعتصمين مهلة يتواصلون خلالها مع أصحاب القرار لتنفيذ المطالب .

ونقلت وسائل اعلامية في مصراتة ان (الاعتصام بالمطار قد علق لمدة 4 أيام فقط ، على أن يستأنف مع نهاية شهر يونيو الجاري في حالة عدم تلبية المطالب والاذن بصرف المرتبات المتأخرة) .

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