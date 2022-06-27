شركة سرت للنفط تؤكد تواصلها المستمر مع الشركة العامة للكهرباء لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز حسب المتاح.

طرابلس 26 يونيو 2022 م (وال) – أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنها على تواصل دائم وتعاون مستمر مع الشركة العامة للكهرباء لتوفير الكميات المطلوبة من الغاز حسب المتاح، موضحة أن من أهم أولوياتها المحافظة علي استمرار تزويد الغاز للمستهلكين بالكميات المتوفرة والضغوط المطلوبة والعمل باستمرار على زيادة معدلات الإنتاج من الغاز .

وأفادت الشركة – في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية الالكترونية -أن إنتاج الغاز الطبيعي يتم على مدى 24 ساعة من حقول الغاز التابعة للشركة وهي (الساحل – الإرادة – الاستقلال) والمقدر بحوالي (145) مليون قدم مكعب يوميا، مبينة أن هذه الكمية يتم استخدام جزء منها حوالي (35) مليون قدم مكعب يوميا من الغاز لتشغيل عمليات محطة الكبس ومحطات توليد الكهرباء بالشركة.

وأشارت إلى أن العمل جار على إعادة تشغيل حقل الساحل فور الانتهاء من إصلاح منظومة التحكم في تشغيل معمل الغاز والتي أثرت بشكل جزئي على إمدادات الغاز بحوالي ( 30 ) مليون قدم مكعب خلال اليومين الماضيين فقط ، وأنه لضمان توفير الكميات المطلوبة لتوليد الكهرباء فإن هذه الأمر يتطلب إعادة ضخ الغاز من محطة (103 ) التابع لشركة الزويتينة للنفط والتي تبلغ حوالي ( 160) مليون قدم مكعب يومياً

وأوضحت الشركة في منشورها أنه في عمليات إنتاج الغاز من حقول الشركة يتم فصل المكثفات من الغاز والتي تبلغ حوالي ( 6500 ) برميل يوميا ، وهذه الكمية يتم تخزينها بخزانات خاصة بالمكثفات بالبريقة ، لافتة إلى أن هذه الكميات المذكورة لا يصح أن يطلق عليها مصطلح الغاز المصاحب للنفط المنتج من حقول الغاز التابعة لشركة سرت.