ليبيا نيوز

مباحثات ليبية مغربية حول تسهيل منح التأشيرة المغربية للطلبة الليبيين وزيادة عدد المنح الدراسية.

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 يونيو 2022م ( وال ) – بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف”، مع نظيره المغربي ” شكيب بن موسى ” إمكانية تسهيل منح التأشيرة المغربية للطلبة الليبيين وزيادة عدد المنح الدراسية.

واِستعرض الوزيران، خِلال اللقاء الذي عقد بينهما ، العديد من قضايا التعاون المشترك التي تهم البلدين الشقيقين من بينها رفع كفاءة المعلّم والاعتراف المُتبادل بالشهادات التي تُمنح في كلٍ من الدولتين، لاسيما شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي؛ من أجل تذليل الصعاب أمام الطلبة الليبيين الدارسين في المغرب في المرحلة الجامعية وما بعدها.

وتم خِلال اللقاء، التأكيد على تقوية سُبُل التعاون بين البلدين في مجال التعليم للوصول لمكاسب مُهمّة .

… ( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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