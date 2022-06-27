وفد معهد الولايات المتحدة للسلام يزور المعهد الدبلوماسي بنغازي

بنغازي 27 يونيو 2022 (وال) _ زار (ايلي ابو عون) مدير برامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة للسلام والوفد المرافق له، إلى مقر المعهد الدبلوماسي بنغازي، وذلك تتويجا لاتصالات ومشاورات بدأت بين المعهدين منذ أشهر مضت.

هذا واستقبل الوفد (محمد العجيلي) مدير المعهد الدبلوماسي بنغازي، و (منصور الهلوبة) مدير مكتب الوزارة بنغازي المكلف، و (سامي البركي) مدير مكتب المراسم بنغازي، وعدد من موظفي الوزارة والمعهد.

وبدوره قال ” ايلي” خلال الاجتماع الذي جمع الطرفان، أن التواصل مع المعهد الدبلوماسي بنغازي كان له دور مهم في إبرام مذكرة التفاهم الموقعة منذ يومين بين الوزارة والمعهد الأمريكي، مشيراً إلى أن من أهم أهداف المع%D

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