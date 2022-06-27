نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاثنين.

طرابلس 27 يونيو 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/06/27) اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

– الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح براني إلى شرقي يتحول صباح الغد الى شلوق على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ و الرؤيـة جيد ة وتكون متوسطة مساء اليوم وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس الى سرت لاحتمال بسيط ظهور الشبورة المائية.

– الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب الى صافية و الريح بحري إلى شرش بوجه عام وتكون باش صباح الغد على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة مساء اليوم والصباح الباكر على الساحل الممتد من راس لأنوف الى الخليج لاحتمال بسيط ظهور الشبورة المائية.