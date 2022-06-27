المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحي اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

طرابلس 27 يونيو 2022 م ( وال )- أحي المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وأوضح المركز أن الهدف من إحياء هذا اليوم العالمي من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات بالمجتمع ،وأيضًا لتعزيز الوقاية من التعاطي والعلاج ،للوصول لمجتمع خالي من المخدرات والأمراض التي تسببها .

وحذر المركز في نشرة طبية خاصة بالمناسبة من أن الإدمان على المخدرات من أخطر وأكبر المشكلات التي تعاني منها أغلب دول العالم حالياً وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار على النواحي الصحية كانتشار فيروس نقص المناعة البشري بين مستخدمي المخدرات بالحقن ،والاقتصادية والأمنية كالميل للانحراف والجريمة ، داعيا كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للتعاون للتصدي لمشكلة المخدرات فهي مسؤولية مجتمعية شاملة من مختلف المؤسسات ابتداءً من الأسرة.