الطقس : تأثير موجة الحر متواصلة اليوم الاثنين على أغلب المناطق الغربية والجنوبية .

طرابلس 27 يونيو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للإرصاد الجوية – إدارة التنبؤات الجوية – الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين 27/ 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

وجاء في النشرة أنه لا تغير في حالة الطقس حيث يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية وتتراوح درجات الحرارة القصوى أثناء فترة النهار على هذه المناطق ما بين ( 38 – 45 ) م و تتراجع في الفترة المسائية على المناطق الساحلية.

وحسب النشرة ستكون درجات الحرارة أقل ارتفاعا على مناطق الخليج – بنغازي حتى المرج وتتراوح ما بين ( 35 – ()4 ) ، بينما تكون معتدلة نسبيا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح ما بين ( 29— 33) م ،وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب مناطق الشمال الشرقي.