الخارجية السودانية تصدر بيانا بخصوص قتل الجيش الإثيوبي مدنيا و7 أسرى

الخرطوم 27 يونيو 2022 (وال) -أعلنت الخرطوم أنها ستستدعي سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، وستبلغ السفير الإثيوبي بالخرطوم بعد استدعائه إدانتها لجريمة قتل الجيش الإثيوبي (7) أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان أنها شرعت “في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما تود وزارة الخارجية أن تذكر بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه”.

وفي ديباجة البيان، شددت الخارجية السودانية على إدانة السودان “بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ “.

وأفاد البيان بأن وزارة الخارجية السودانية مع شجبها لهذا السلوك غير الإنساني، تذكر أن “السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ،ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح”.(وال الخرطوم) س خ.

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