ليبيا نيوز

حملة للتشجير بمدينة جادو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جادو 27 يونيو 2022 م ( وال )  نظمت وكالة الجهود التطوعية  بجادو  بالتعاون مع مكتب شباب – جادو حملة للتشجير  تنفيذاً لمبادرة  (اغرس شجرة) التي تستهدف غرس مليون شجرة بكل انحاء ليبيا .

وشارك في الحملة شباب  وكالة الجهود التطوعية للشباب بالتعاون مع مركز جادو للتنمية ورعاية الشباب بحضور رئيس مجلس إدارة الوكالة  ” محمد زايد  ” .

كما شارك في حملة التشجير  الفرق التطوعية للشباب من مدن الاصابعة ، نالوت ، الحرابة، درج، جادو، كاباو ،  جنزور، رأس حسن، عين زارة، باطن الجبل .

بغرس المئات من الشتلات  وكذلك غرس الاشجار بحدائق المدارس والمؤسسات الخدمية بالمدينة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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