حملة للتشجير بمدينة جادو

جادو 27 يونيو 2022 م ( وال ) نظمت وكالة الجهود التطوعية بجادو بالتعاون مع مكتب شباب – جادو حملة للتشجير تنفيذاً لمبادرة (اغرس شجرة) التي تستهدف غرس مليون شجرة بكل انحاء ليبيا .

وشارك في الحملة شباب وكالة الجهود التطوعية للشباب بالتعاون مع مركز جادو للتنمية ورعاية الشباب بحضور رئيس مجلس إدارة الوكالة ” محمد زايد ” .

كما شارك في حملة التشجير الفرق التطوعية للشباب من مدن الاصابعة ، نالوت ، الحرابة، درج، جادو، كاباو ، جنزور، رأس حسن، عين زارة، باطن الجبل .

بغرس المئات من الشتلات وكذلك غرس الاشجار بحدائق المدارس والمؤسسات الخدمية بالمدينة .