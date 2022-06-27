الفوج الاول من حجاج المنطقة الوسطى يغادر مطار مصراته الدولي

مصراته 27 يونيو 2022 ( وال ) – غادر مطار مصراته الدولي صباح اليوم الاثنين الفوج الاول من حجاج المنطقة الوسطي على متن احدي طائرات الخطوط الجوية الليبية نوع ايرباص 330 A وفق الاتفاق الموقع بين الخطوط الجوية الليبية الشركة الناقلة للحجاج والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة .

واوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ” عبدالله العقيلي ” لوكالة الانباء الليبية أن عدد الفوج الذين غادروا صباح اليوم هو 243 حاج وحاجة من مدن المنطقة الوسطى ، مشيرا إلى أن الفوج يتكون من خمسة مجموعات وكل مجموعة تتكون 49 حاج وحاجة اضافة إلى مشرف المجموعة ، مشيرا إلى أن الفوج الثاني والاخير من حجاج المنطقة الوسطى سيغادر مساء اليوم الاثنين مطار مصراته الدولي .

وثمن الناطق باسم الهيئة جهود الاجهزة الامنية كافة والكشافة والمرشدات الذين قدموا خدمات نقل الحقائب ومساعدة كبار السن في الوصول الى صالات المغادرة في جميع المطارات الليبية ، وكذلك جهود العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الامراض لما قدموه من خدمات صحية وتطعيمات للحجاج في كل المدن والمطارات .