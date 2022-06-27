اختيار ليبيا لاستضافة البطولة العربية لمنتخبات رياضات الجيت كون دو

بنغازي 27 يونيو 2022 (وال) -عقد عبر منصة الزووم اجتماعا للجمعية العامة للاتحاد العربي لرياضات الجيت كون دو.

وصرح رئيس ومؤسس اللجنة الليبية العليا لرياضات الجيت كون، ورئيس اللجنة الفنية للكيك بزكسينغ بالمنطقة الشرقية، ومسؤول مكتب الإعلام للاتحاد العربي أحمد الزيداني، لوكالة الأنباء الليبية ” تم عقد هذا اللقاء أمس الأحد، بعد اكتمال النصاب القانوني، وبحضور ممثل عن اتحاد الاتحادات الرياضية العربية سعد السفياني، والمستشار عن اتحاد الاتحادات باسل الشاعر، ورئيس الاتحاد العربي لرياضات الجيت كون دو جراند ماستر ربيع حمزة، والأمين العام للاتحاد جراند ماستر حسام بزال، والنائب الاول لرئيس الاتحاد لواء أحمد فرج، والنائب الثاني الماسترعلاء المهداوي، والمدير الفني للاتحاد جراند ماسترعبد الحميد شبيل، ومسؤول مكتب الاعلام للاتحاد العربي الماستر أحمد الزيداني، ونائب الأمين العام عبد القادر الصبراوي، وممثل دولة فلسطين محمد عزام، ممثل دولة السودان هاشم محمد، وممثل دولة قطر رامي البنا، وممثلة شؤون المرأة منال خليل الوكيل، وأمين الصندوق أليز سركيس.

وأوضح بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة جدول الأعمال، والذي تضمن اعتماد النظام الأساسي الموحد لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية، وتم التصويت والمصادقة عليه، وكذلك مناقشة اعتماد اللجان العاملة للاتحاد العربي.

واختتم الزيداني قائلا: في ختام الاجتماع تم التصويت والموافقة على طلب دولة ليبيا لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، في 16 سبتمبر 2022، بمدينة بنغازي” (وال بنغازي ) م ب / س خ.

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