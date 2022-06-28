وزير الداخلية يناقش مع وكيل الوزارة لشؤون المديريات عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بسير العمل بمديريات الأمن

طرابلس 27 يونيو 2022 ( وال ) – ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” مع وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بسير العمل بمديريات الأمن والتنسيق والتعاون الأمني بين هذه المديريات والأجهزة الأمنية الأخرى بما يساهم في تعزيز الأمن بكافة التراب الليبي .

و تم خلال هذا الاجتماع التطرق للمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بمديريات الأمن ووضع الحلول لها ، حيث استعرض الوكيل جملة من المواضيع التي تهم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها من خلال متابعته لسير العمل بها .

وأكد وزير الداخلية خالد مازن خلال هذا الاجتماع ضرورة متابعة عمل مراكز الشرطة التابعة للمديريات باعتبارها الخط الأول في التعامل مع المواطنين الأمر الدي يتطلب دعمها وتسخير كافة الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم .

( وال )