رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع أوضاع مهجري بنغازي .

طرابلس 27 يونيو 2022 م (وال) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” صباح اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، عددا من مهجري المنطقة الشرقية، لمتابعة أوضاعهم والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم في ظل ظروفهم الاستثنائية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن ” الدبيبة ” أكد خلال اللقاء أن مسؤولية كافة المهجرين ومعالجة مشاكلهم تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها، وأن المصالحة الوطنية ولم الشمل تظل هدفا ينشده كل أبناء الشعب الليبي.

بدوره – وحسب نفس المصدر – فقد أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان المهجرين، أن حكومة الوحدة الوطنية اهتمت بهذا الملف دون غيرها من الحكومات، ونحتاج إلى زيادة التنسيق من أجل معالجة الأوضاع الإدارية والمالية لعدد من المهجرين، ولن يكون خارج منظومة الدولة في أي توجه يضمن حقوق الجميع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل التي نوقشت خلال هذا اللقاء.

(وال)