خالد شكشك يبحث مع إدارة قضايا الدولة آليات التنسيق في متابعة القضايا الخارجية المرفوعة عن الدولة الليبية.

طرابلس 27 يونيو 2022م (وال) ـ بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس إدارة القضايا الدكتور “خليفة الجهمي” آليات التنسيق في متابعة القضايا الخارجية المرفوعة عن الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بديوان المحاسبة بحضور عدد من الإدارات المختصة.

تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار العمل ضمن فرق عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة الليبية من خلال توفير المستندات ذات العلاقة بالقضايا المتداولة.

كما ناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل المالية التي تواجه إدارة القضايا في أداء مهامها.