المحرر الرياضي بـ (وال) : الأهلي طرابلس يختتم مرحلة الإياب في صدارة المجموعة الثانية بفوزه العريض على فريق أبوسليم .

طرابلس 27 يونيو 2022 م ( وال )- حقق فريق الأهلي طرابلس فوزا عريضا على حساب نظيره فريق أبوسليم رباعية دون رد, بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب الجميل لحساب الجولة الأخيرة من منافسات مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز.

وتقدم فريق الأهلي طرابلس في الدقيقة “43” من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه ” محمد الترهوني ” برأسية سكنت شباك حارس فريق أبوسليم .

وفي الشوط الثاني أضاف المحترف الأردني “محمد أبو زريق ” الهدف الثاني في الدقيقة ( 55) ليكمل بعدها اللاعب ” محمد الطبال ” ويحرز الهدفين الثالث والرابع لمصلحة الأهلي طرابلس في الدقيقة”68″ و الدقيقة ( 71) من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة حسم فريق الأهلي طرابلس رسميا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بمرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز برصيد 34 نقطة .

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