صدور كتاب “محمود البوسيفي – قيصر الصحافة الليبية – سيرة مدرسة” لعبد الكريم الزياني

بنغازي 28 يونيو 2022 (وال) _ أصدر أستاذ الإعلام في الجامعات العربية “الدكتور عبدالكريم الزياني، أمس الإثنين، كتابه “محمود البوسيفي – قيصر الصحافة الليبية – سيرة مدرسة”، وذلك عن مكتبة الكون للنشر والطباعة والتوزيع.

يرصد الدّكتور الزياني في هذا الكتاب الذي يتكون من أربع فصول و 280 صفحة، سيرة أوّل نقيب للصحافيين في ليبيا “محمود البوسيفي”، ويتتبّع مسارات حياته الشّخصيّة والمهنيّة منذ البدايات الأولى وصولا للزّمن الرّاهن، واضعًا كلّ ذلك ضمن سياق شامل للأحداث السياسية والتاريخيّة في إطارها المحلّي الوطني الليبي أو العربي أو حتّى الدّولي.

كما يضيء الكتاب على جوانب مهمة جدًا، ومجهولة من تفاصيل التاريخ السياسي الليبي والعربي.

ويكشف الكتاب أيضاً، كواليس الصحافة العربيّة ونتعرّف عن عوالم الثقافة الليبية والعربية، ونقرأ عن تفاصيل أحداث لطالما كنا نرى فقط عناوينها الكبرى من الخارج.

قسّم الدكتور الزياني كتابه هذا إلى قسمين كبيرين: قسم أكاديميّ يؤسس لفن البورتريه الصّحفيّ. وقسم ثّاني كتطبيق عملي لذلك، من خلال تقديم بروتريه عن البوسيفي. ويحتوي الكتاب على أربعة فصول: البورتريه الصحفي – مدخل نظري. محمود البوسيفي “قيصر في بلاط صاحبة الجلالة”. شهادة البوسيفي على الزمن الليبي الراهن. مقالات البوسيفي.

ليختم الدكتور الزياني كتابه القيم بشهادات أصدقاء البوسيفي من عرب وليبيين، وصورًا توثق لمراحل مختلفة من حياة القيصر.

يذكر أن البوسيفي ليس صحفيا عاديًا، فسيىرته طويلة مليئة بالأحداث والانجازات، ولطالما كان صحفيا وجزءًا من الحدث في آن.

كما أنّه صحفي صاحب موقف، ومواقف البوسيفي مفصّلة في سيرته هذه، بكل خلفياتها ودلالتها.

الجدير بالذّكر، أن الدكتور عبد الكريم الزياني خصص ريع الكتاب لصالح معهد الأورام في صبراتة. (وال _ بنغازي)

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