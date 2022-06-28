رئيس لجنة الشؤون الخارجية يلتقي الناشطة في الدفاع عن الشباب الليبي المسجون في إيطاليا

بنغازي 28 يونيو 2022 (وال) -التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، الخبير بمجموعة الأزمات الدولية، والعضو النشط بشكل تطوعي للدفاع عن الشباب الليبي المسجون في إيطاليا بتهمة قتل عدد من المهاجرين كلوديا غازيني.

وجاء اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، وحضور وزير الأشغال العامة ناصر شرح البال، للاستماع إلى عائلات الشباب المسجون بخصوص أوضاع ابنائهم.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، حرص اللجنة على متابعة هذه القضية وإعطائها الأولوية القصوى، بالنظر إلى أنها تؤثر أيضا على العلاقات الليبية الإيطالية، وأن اللجنة تعمل مع السلطات الإيطالية من أجل الإفراج عن المسجونين بالنظر، لأن الأدلة تشير إلى براءتهم مما نسب إليهم، معبرا عن أسفه من عدم قيام الحكومات السابقة بمجهود كافٍ للإفراج على المسجونين، والاهتمام بأوضاعهم.

معرباً عن عميق شكره وتقديره للسيدة غازيني ، لمجهوداتها التطوعية بالقيام بتفقد أوضاع الشباب المسجون بدون أي مقابل، كما أكد تقديره لمشاعرها الطيبة، و أنها ستبقى دائما في ذاكرة الشعب الليبي، ودليل على العلاقات الطيبة بين الشعبين الليبي والإيطالي، مجددا ترحيبه بها لزيارة ليبيا في أي وقت.(وال بنغازي) ف م / س خ.

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