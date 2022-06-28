اليابان تواجه أسوأ موجة حرّ منذ حوالي 150 عامًا.

طوكيو 28 يونيو 2022 (وال) – سجلت اليابان اليوم الثلاثاء درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالي، حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها فيما يقرب من 150 عاما لشهر يونيو ، فيما حذرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.

وتشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم ، بعد ثلاثة أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة- في أسوأ موجة من الطقس الحار في يونيو منذ بدء التسجيل في عام 1875.

وارتفعت حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة شمس صباح اليوم، مع استمرار الكثيرين في العاصمة في تجاهل نصيحة الحكومة وذلك بالاستمرار في ارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة .

وطلبت السلطات لليوم الثاني من سكان منطقة طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.

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