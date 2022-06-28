الجيش السوداني يستعيد مستوطنة برخت آخر معاقل القوات الإثيوبية

الخرطوم 28 يونيو 2022 (وال) -استعاد الجيش السوداني مستوطنة برخت، التي تعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية، ليحكم بذلك سيطرته الكلية على الفشقة الكبرى، فيما تجرى مواجهات عنيفة لاستعادة مناطق أخرى، وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان الخرطوم عن إعدام جيش أديس أبابا لعدد (7) جنود ومواطنا مدنيا، بعد أسرهم وعرض جثثهم على الملأ. […]

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