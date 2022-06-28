القاهرة 28 يونيو 2022 (وال) -أصدرت السلطات القضائية المصرية، حكما بالإعدام شنقا بحق (10) أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي (2013 و2015)، في ما تعرف بقضية “كتائب حلوان”. وقضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا بحق “يحيى موسى، مجدي محمد، محمود عطية، […]

ظهرت المقالة مصر.. الإعدام شنقا لعشرة متهمين في قضية “كتائب حلوان” الإرهابية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال