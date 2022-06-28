الباحث ياسين الحسنوني يتحصل على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال

تونس 28 يونيو 2022 (وال) -تحصل الباحث الليبي ياسين عثمان الحسنوني، على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال، من جامعة منوبة التونسية.

وقد أسندت اللجنة العلمية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس لقب دكتور إلى الباحث ياسين جاد الله، في أعقاب مناقشتها العلنية لأطروحته، التي تم مناقشتها أمس الإثنين، وجاءت تحت عنوان “صورة الولايات المتحدة كما تعكسها الصحافة الإلكترونية وكما يتماثلها الجمهور الليبي”.

وأشادت لجنة المناقشة، بأهمية موضوع الأطروحة، واعتبرته اضافة علمية قيمة لعلوم الاتصال في المنطقة العربية، في محاولة علمية عميقة لتفسير العلاقة بين مستخدمي الصحافة الإلكترونية وتمثلاتهم لصورة الولايات المتحدة الأمريكية كما تعكسها لديهم، كما أثنت اللجنة على جهد الباحث والتزامه المنهجي بالقواعد والاجراءات العلمية في تنفيذ العمل البحثي، وتمكنه من الإحاطة بالموضوع الذي وصفته بالمتميز والمهم في البحوث الإعلامية، وعلى وجه التحديد بحوث الصورة الذهنية.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد لزهر الغربي رئيسا، والأستاذ الدكتور عبد الكريم الحيزاوي مقررا، والدكتور سامي المالكي مقررا، والدكتورة حميدة البور عضوا، والدكتورة زهرة الغربي مشرفا.

يذكر أن الباحث ياسين عثمان جاد الله باحث وصحفي متمرس، عمل لفترة طويلة في مجال الصحافة والإعلام، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية.(وال تونس) رع / س خ.

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