وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل .

طرابلس 28 يونيو 2022 ( وال ) – تابع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” اليوم سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية للشهادات العامة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي بعدد من مدارس مراقبة التربية والتعليم عين زارة .

واستمع الوزير خِلال جولته التي رافقه فيها مُراقب التربية والتعليم ببلدية عين زارة “محمد القبائلي” إلى آراء الطلبة و الأساتذة المُشرفين على الامتحانات، والذين أطلعوا الوزير بما تمّ بذله من جُهود في سبيل توفير بيئة مُلائمة للطلبة تضمن سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

وخِلال حديثه مع طلبة الشهادات العامة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، أكّد الوزير أن أسئلة الامتحانات النهائية ستكون ضِمن ما تمّ دراسته في المقرّرات الدراسية، مع مراعاة المستويات المُختلفة للطلاب.

وأكّد الوزير أن المركز الوطني للامتحانات التابع للوزارة، إضافة إلى إلادارات المُختلفة تتابع بصورة متواصلة ومستمرة سير الامتحانات في مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي.

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