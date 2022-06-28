انطلاق الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة بجنيف.

جنيف 28 يونيو 2022 م (وال) – انطلقت اليوم الثلاثاء في قصر الأمم المتحدة بجنيف الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأعلن رئيس المركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب ( عبد الحميد الصافي ) في تصريحات صحفية من جنيف، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ثمّن دور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الهام في حل الازمة الليبية، مرحبا بحضور رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأشار الصافي، إلى أن “اللقاء فرصة للوصول الى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول الى دستور يكون له الكلمة العليا وعند احكامه تنزل السلطات كلها يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة”.

ونوه الصافي، إلى أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الاهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار واساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى”.

وأضاف الصافي، بأن “رئيس مجلس النواب أكد حرصه التام بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل اجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي”.

وال