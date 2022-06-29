وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين البلدين

طرابلس 28 يونيو 2022 م ( وال ) – تم بطرابلس التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بهدف تعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين دولة ليبيا والحكومة الألمانية، تنفيذا لاتفاقية التعاون الفني الموقعة بين البلدين يوم 25 يوليو عام 1974م،

ووقع مذكرة التفاهم مدير إدارة التعاون الدولي بالخارجية ” أحمد الديب” وعن الجانب الألماني المدير الإقليمي لمنظمة الالمانية للتعاون ” مانفريد هورد .

وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البرامج التي تقدمها الوكالة ، بهدف فتح أفاق للشراكة الفاعلة بما يخدم المصلحة الوطنية و الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لدولة ليبيا ، والملكية الوطنية للبرامج المنفذة ، مع مراعاة حفظ مكونات سيادتها من خلال اعتماد القوانين المحلية المنظمة، إضافة الى وضع أسس الرقابة على أنشطتها، ومنحها المساحة اللازمة لتنفيذ برامجها تحت إشراف ومتابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.