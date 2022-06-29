مؤسسة النفط تعلن عن عودة شركة “بتروجيت” المصرية للعمل في ليبيا.

طرابلس 29 يونيو 2022 (وال) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة شركة “بتروجيت” المصرية للعمل في ليبيا، بعد توقف دام أحد عشر سنة.

وأكدت المؤسسة عزمها على استغلال الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها قطاع النفط الليبي، ورغبتها في إشراك بتروجيت ذات السمعة الحسنة، للمساهمة في إنجاز مشاريع ضخمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقد بين رئيس المؤسسة ” مصطفى صنع الله” وعدد من المسؤولين من شركة بتروجيت للبترول عبر الدائرة المغلقة لمناقشة ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنى التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.

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