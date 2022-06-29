الاجهزة الامنية تلقي القبض على سارقي أدوية خاصةً بغسيل الكلي من مستشفى طرابلس الطبي.

طرابلس 29 يونيو 2022 م ( وال ) – ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سارقي أدوية خاصةً “بغسيل الكلي “من داخل مستشفى طرابلس الطبي وبيعها،.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أعضاء وحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس القت القبض على شخصين ليبيين الجنسية يقومان ببيع الأدوية الخاصة بغسيل الكلى خارج المستشفى وبحوزتهما عدد 8 صناديق بها أكياس خاصة بغسيل الكلي، وعدد 2 فلتر ( بت باك) خاص بغسيل الكلي.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المجرمين واحالتهم لمكتب النائب العام.