طرابلس 29 يونيو 2022 م ( وال ) رصد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ظاهرة فلكية نادرة وهي اصطفاف نادر لخمسة كواكب فجر يوم الجمعة 24 يونيو الجاري .

حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية جميعًا في نفس الوقت على التوالي مع وجود القمر في منظر مشاهد بالعين المجردة للمرة الأولى منذ سنوات.

الكواكب الخمسة تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وكان اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

إن اصطفاف الكواكب حدث فلكي يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء ، كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

جدير بالذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد في العالم بعد عدة سنوات وتحديدا في العام 2040 .

فسبحان الله مدبر الأمور كلها