طرابلس 29 يونيو 2022 ( وال ) – نظمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للاتصالات و المعلوماتية صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل مشتركة حول بناء القدرات للمؤسسات الوطنية في مجال الدفاع والامن السيبراني ( امن المعلومات ) .

وحضر هذه الورشة رئيس الهيئة العامة للاتصالات المكلف عبدالباسط الباعور ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية للاتصالات مجدي الشيباني وعدد من المهتمين بهذا المجال .

وتهدف ورشة العمل المشتركة إلى بناء وتعزيز القدرات البشرية الوطنية في مجال تقييم المخاطر السيبرانية والدفاع ومكافحة الجرائم السيبرانية.

وتناولت الورشة العديد من المحاور من بينها المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن السيبراني ومفهوم المرونة السيبرانية وتطبيقها على المعمارية الهجينة للبنى التحتية والسحابية و حوكمة البنى التحتية الحديثة والتوفيق بين المرونة NIST و كيفية تبني إطار العمل و الأمن السيبراني وتحديد الأثر الناتج عن فشل النظم بسبب خلل في تطوير البرمجيات والتهديدات الأمنية الناتجة عن ذلك والتعرف على التهديدات وتصنيفها والاستجابة المنسقة لمواجهتها .

( وال )