عاجل/ نورلاند بعد لقائه بالرئاسي : درسنا كيف يمكن لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، التي أطلقها البيت الأبيض في شهر أبريل، أن تدعم جهود المصالحة في ليبيا والنمو الاقتصادي في الجنوب.