عاجل/ نورلاند بعد لقائه بالرئاسي : درسنا كيف يمكن لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، التي أطلقها البيت الأبيض في شهر أبريل، أن تدعم جهود المصالحة في ليبيا والنمو الاقتصادي في الجنوب.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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