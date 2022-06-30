ليبيا نيوز

عاجل/ نورلاند بعد لقائه بالرئاسي : درسنا كيف يمكن لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، التي أطلقها البيت الأبيض في شهر أبريل، أن تدعم جهود المصالحة في ليبيا والنمو الاقتصادي في الجنوب.

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  عاجل/ نورلاند بعد لقائه بالرئاسي : درسنا كيف يمكن لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، التي أطلقها البيت الأبيض في شهر أبريل، أن تدعم جهود المصالحة في ليبيا والنمو الاقتصادي في الجنوب. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك