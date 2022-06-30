اجتماع مشترك بصندوق التكافل الاجتماعي غريان للرفع من مستوى الصندوق وتدليل الصعوبات والعراقيل .

غريان 29 يونيو 2022م (وال) – عقد بديوان البلدي غريان ، اليوم الاربعاء اجتماع مشترك ضم كلا من صندوق التكافل الاجتماعي غريان مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجهات العامة غريان ، وذلك للرفع من مستوى الصندوق وتدليل الصعوبات والعراقيل امامه .

وتدارس المجتمعون إمكانية التعاون بين الصندوق والمؤسسات الخيرية والجهات العامة وكيفية دعم الصندوق ماديا ومعنويا ، والاتفاق على آلية معينه لدعم الصندوق وانشاء مشارع صغرى للاسر المحتاجة ، وما يستجد من أعمال .

واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على عمل قاعدة بيانات مشتركة واستبيان موحد تصنف فيه الاسر المحتاجة على ( ا ، ب ، ج ) حسب الحاجة ، وامكانية القيام بالمشاريع الصغرى او متناهية الصغر لمساعة الاسر المحتاجة للدفع بهذه العائلات في سوق العمل ، كما اتفقوا ايضا على أن تقدم كل مؤسسة خيرية عدد ( 5 ) عائلات محتاجة لعمل مشاريع صغرى لهم .

وحضر الاجتماع كلا من مدير صندوق التكافل الاجتماعي غريان ” عمران منصور ” ومدير مكتب صندوق الزكاة غريان ” عمر كرير” ومدير مركز اعمال غريان للمشروعات ” خليفة الاجطل ” وجمعية الهلال الاحمر غريان ” اسامة الطاهر ” وعضو الشؤون الاجتماعية غريان ” اشرف ابوعجيلة ” وعدد من اعضاء الجمعيات الخيرية بغريان .

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