ليبيا نيوز

اجتماع مشترك بصندوق التكافل الاجتماعي غريان للرفع من مستوى الصندوق وتدليل الصعوبات والعراقيل .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

غريان 29 يونيو 2022م (وال) –   عقد بديوان البلدي غريان ، اليوم الاربعاء اجتماع مشترك ضم كلا من صندوق التكافل الاجتماعي غريان مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجهات العامة غريان ، وذلك للرفع من مستوى الصندوق وتدليل الصعوبات والعراقيل امامه .

    وتدارس المجتمعون إمكانية التعاون بين الصندوق والمؤسسات الخيرية والجهات العامة وكيفية دعم الصندوق ماديا ومعنويا ، والاتفاق على آلية معينه لدعم الصندوق وانشاء مشارع صغرى للاسر المحتاجة ، وما يستجد من أعمال .

    واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على عمل قاعدة بيانات مشتركة واستبيان موحد تصنف فيه الاسر المحتاجة على ( ا ، ب ، ج ) حسب الحاجة ، وامكانية القيام بالمشاريع الصغرى او متناهية الصغر لمساعة الاسر المحتاجة للدفع بهذه العائلات في سوق العمل ، كما اتفقوا ايضا على أن تقدم كل مؤسسة خيرية عدد ( 5 ) عائلات محتاجة لعمل مشاريع صغرى لهم   .

    وحضر الاجتماع كلا من مدير صندوق التكافل الاجتماعي غريان  ” عمران منصور ” ومدير مكتب صندوق الزكاة غريان  ” عمر كرير” ومدير مركز اعمال غريان للمشروعات ” خليفة الاجطل ” وجمعية الهلال الاحمر غريان ” اسامة الطاهر ” وعضو الشؤون الاجتماعية غريان ” اشرف ابوعجيلة ” وعدد من اعضاء الجمعيات الخيرية بغريان .

  …( وال )…

 

 

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وكالة الأنباء الليبية

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