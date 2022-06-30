نورلاند: يؤكد قرب افتتاح سفارة بلاده في طرابلس.

طرابلس 29 يونيو 2022 (وال) – قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، إن بلاده أقرب من أي وقت مضى على إعادة فتح سفارتها في طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المبعوث الأمريكي، في ختام زيارته إلى طرابلس، اليوم الأربعاء، ولقاءه بعدد من المسؤولين الليبيين، تزامنا مع الأحداث السياسية المتسارعة وخاصة ما يدور في جنيف بشأن التشاور والتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

ودعا المبعوث الأمريكي إلى إنهاء عملية إغلاق تصدير وإنتاج النفط الليبي، والاستفادة من موارده لصالح الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء “عبد الحميد دبيبه” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” والمجلس الرئاسي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”.

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