السفير الأمريكي: فاغنر تزعزع الاستقرار في ليبيا

طرابلس 29 يونيو 2022 (وال) – قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن وجود قوات فاغنر في ليبيا يزعزع الاستقرار في البلاد.

وأضاف “نورلاند” في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأربعاء، إلى طرابلس، أنه يجب الدفع نحو انتخابات تولد حكومة موحدة منتخبة تعمل من أجل السلام وتطالب برحيل تلك القوات.

وأكد أن بلاده ستعمل مع ليبيا لإنهاء التواجد المزعزع للاستقرار بأسرع وقت، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد أن قوات فاغنر في ليبيا قد تناقصت، وأنهم انتقلوا إلى مناطق أخرى من بينها أوكرانيا.

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