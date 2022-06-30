ليبيا نيوز

بحضور مستشار الأمن القومي: فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي يؤكد على نه لا يجوز منح أي إثبات شخصي إلا من السلطات الرسمية.

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 29 يونيو 2022 م (وال) – تابع مستشار الأمن القومي الليبي ” إبراهيم بوشناف ” مع فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي المواضيع المتعلقة بالهوية الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الدائرة المغلقة في الاجتماع الذي نظمه رئيس فرع المصلحة العميد ” أسامة الدرسي ” صباح اليوم الأربعاء وخصص لمناقشة المواضيع المتعلقة بالهوية الليبية والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون المصلحة ومنها الإجراءات المتعلقة بقيد المواطن الليبي في السجلات المدنية، وآلية صرف إثبات الهوية الليبية للمواطن الليبي.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة فرع المصلحة بمدينة بنغازي، الحرص التام على نه لا يجوز منح أي إثبات شخصي إلا من السلطات الرسمية حسب القوانين واللوائح المعمول بها والمتمثلة في السجل المدني .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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